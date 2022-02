Bobsleigh

JO Pékin 2022 - Bobsleigh à deux - Carla Senechal : "On va apprendre pendant quatre ans pour être sur le podium à Milan"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Les Françaises Margot Boch et Carla Senechal ont pris la 13e place de la compétition de bobsleigh à deux des JO de Pékin 2022, ce samedi à Yanqing. Voici le débrief de leur performance sur le plateau de Chalet Club, avec notre consultant Vincent Ricard, et leur réaction. Boch et Senechal découvraient les Jeux, en mode apprentissage. Elles sont ambitieuses pour 2026.

00:02:57, il y a 41 minutes