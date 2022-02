Bobsleigh

JO Pékin 2022 - Bobsleigh - Romain Heinrich : "La piste est exceptionnelle, on vise le Top 6… et pourquoi pas le podium"

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER - En lice lors des JO de Pékin 2022, respectivement à partir de dimanche et lundi, Margot Boch (monobob et bob à 2) et Romain Heinrich (bob à 2 et bob à 4) parlent de la piste chinoise. Heinrich évoque aussi son ambition de "Top 6", voire de médaille, avec Dorian Hauterville en bob à 2. Les interviews des deux Français en vidéo.

00:00:47, il y a 9 heures