Les épreuves de bobsleigh à quatre débutent ce samedi à Pékin (2h30 heure française). L'équipe de France masculine s'y présente en outsider, mais croit en son étoile. Voici les cinq choses à savoir pour mieux profiter de cette discipline impressionnante.

L'objectif : aller plus vite, tout simplement

Le principe du bobsleigh est assez simple : le plus rapide l’emporte. Les temps sont cumulés sur quatre manches qui sont également qualificatives : seules vingt équipes disputent la dernière manche. Pour atteindre la vitesse optimale, il faut prendre les meilleures trajectoires possibles sur le tracé, éviter de toucher les murs, trouver la bonne hauteur dans les virages… un travail de haute précision à des vitesses folles allant jusqu'à plus de 150 km/h.

Les athlètes : Pousser, courir, piloter… chacun son rôle

Il y a différents rôles dans un équipage à quatre de bobsleigh. En premier lieu, le pilote est l’élément principal. Placé à l’avant, c’est lui qui contrôle la corde de direction qui permet de faire pivoter les patins et de diriger l’engin. Derrière lui, on trouve les pousseurs, Dorian Hauterville, Jérôme Laporal et Lionel Lefèbvre. Ils sont trois. Leur rôle est de donner la vitesse optimale au bob au départ puis de sauter dedans de la manière la plus rapide et aérodynamique possible. Le dernier pousseur a aussi le rôle de freineur et actionne le frein à l'arrivée. Une règle d'or : "tout le monde pousse y compris le pilote", sourit notre consultant, Vincent Ricard.

De nombreux bobeurs sont issus de l’athlétisme car la pratique du bobsleigh ne commence pas avant 15-16 ans, sécurité oblige. Si on a longtemps préféré les profils lourds type lanceurs, les sprinteurs se taillent maintenant la part du lion, surtout au poste de freineur. "Il faut courir assez vite, il y a bien 6 à 8 foulées supplémentaires et il faut une réserve de vitesse suffisante pour continuer d'accélérer le bob" explique Vincent Ricard.

"Une piste exceptionnelle"

Ce sont les mots du pilote français Romain Heinrich. La piste chinoise est rapide et difficile. Le parcours devrait faire la part belle aux pilotes d’exception. "Traditionnellement, on dit que c’est un tiers matériel, un tiers pilotage, un tiers poussée. La piste est cette année très technique, donc la part pilotage va prendre en importance" témoigne Vincent Ricard. Avec une multiplicité de petits virages courts, le tracé promet des passages impressionnants.

le top 6 dans le viseur, le podium dans un coin de la tête

Romain Heinrich se veut ambitieux. Le pilote vise "le top 6" et pourquoi pas une médaille. La forme du pousseur Dorian Hauterville sera capitale. Le seul Tricolore présent lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang est un des points forts de l'équipe, mais il a multiplié les pépins physiques depuis le début de saison. Derrière les favoris allemands, avec la pression des Jeux, les Français peuvent rêver d'un exploit.

La botte secrète de l’équipe de France

Dans cette course aux centièmes, le moindre détail compte. Et l’équipe de France pense avoir trouvé un avantage. Les Bleus ont travaillé sur une paire de cardes (nom des chaussures de bob) révolutionnaire. Ils ont réalisé des prototypes en mixant des cardes et les pointes d'athlétisme à lame en carbone qui ont tant fait parler d’elles aux JO de Tokyo. L'ensemble donnerait un avantage décisif lors de la poussée.

Les Français sont conquis, et il se murmure que d’autres nations leur auraient demandé leur formule magique. A voir si elle leur permettra d'obtenir la première médaille française depuis le bronze du bob à quatre masculin à Nagano en 1998.

