Bobsleigh

VIDEO - JO Pékin 2022 - Une dernière manche de bobsleigh à 4 complètement loupée pour les Bleus

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Enorme désillusion pour les Bleus. Ils ont complètement loupé leur 4e et dernière manche sur la compétition de bobsleigh à 4. L'équipage emmené par Romain Heinrich a fait une erreur sur le haut du parcours qui leur a coûté très cher. Avec un temps au delà de la minute à l'arrivée, les Bleus retrogradent au classement final et finissent 19e et avant-derniers.

00:02:09, il y a une heure