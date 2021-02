Le Mexicain Saul "Canelo" Alvarez a conservé ses titres WBC et WBA des super-moyens en battant par K.-O. technique le Turc Avni Yildirim samedi au Hard Rock Stadium de Miami. Dès le premier gong, Alvarez n'a laissé aucune chance à Yildirim, dont c'était le premier combat en plus de deux ans et qui restait sur une défaite.