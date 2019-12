Joshua redevient le maître des lourds

Anthony Joshua se l'était promis. Le 1er juin dernier, le Britannique était tombé de très, très haut en subissant la première défaite de sa carrière face à Andy Ruiz. Ce dernier, malgré sa morphologie atypique, avait surpris par sa mobilité et sa rapidité pour causer une gigantesque sensation. Depuis, Joshua préparait sa revanche. Samedi soir, en Arabie Saoudite, le champion de Watford a remis les pendules à l'heure. Net vainqueur aux points, il tient sa revanche et récupère ses ceintures IBF, WBA et WBO des poids lourds, dont il redevient le patron.

A défaut d'être spectaculaire, Anthony Joshua a livré le combat dont il avait besoin pour s'imposer face à un Andy Ruiz toujours potentiellement dangereux, mais trop limité pour poser de réels problèmes à son challenger. Mis K.-O. au 7e round à New York voilà six mois, l'Anglais est toujours resté sur ses gardes et a posé pierre après pierre pour prendre ses distances aux points. Le décompte final des trois juges traduit sa supériorité : deux d'entre eux lui ont donné un avantage de huit points (118-110) et le troisième lui a même conféré une marge plus importance encore (119-109).

C'est d'abord tactiquement que Joshua a fait la différence samedi. Plus prudent que lors de leur premier duel, toujours vigilant, il a travaillé avec son jab et l'allonge supérieure de son presque double mètre lui a permis de contenir les rares assauts de son advrsaire. Ouvert à l'arcade gauche dès la 1re reprise, Ruiz a essayé d'avancer, mais en vain. Beaucoup plus pataud qu'au mois de juin, l'éphémère champion a reconnu qu'il ne s'était "pas assez préparé". Ruiz avait notamment pris beaucoup de poids. "Trop", a-t-il convenu.