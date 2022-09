Le combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury aura bel et bien lieu le 3 décembre prochain. Fury, champion WBC âgé de 34 ans, avait proposé la semaine dernière à Joshua, 32 ans, de lui laisser 40% des gains du match s'il était d'accord pour l'affronter. L'équipe de Joshua, 258, a précisé qu'elle avait accepté cette offre au nom du boxeur britannique et de son promoteur, Matchroom, et qu'elle attendait la réponse du champion. Celui-ci a lui-même retweeté le message de 258.

Le combat aurait lieu le 3 décembre. Fury avait proposé l'organisation d'une "bataille d'Angleterre" entre les deux boxeurs britanniques après que l'Ukrainien Oleksandr Usyk a fait savoir qu'il n'accepterait pas un nouveau combat avant la début de l'an prochain. Usyk a battu le 21 août Joshua, conservant les titres WBA, IBF et WBO des lourds. Mais Fury, qui avait pourtant annoncé sa retraite à l'occasion de son 34e anniversaire le mois dernier, a décidé d'offrir "l'opportunité" à Joshua de l'affronter pour le titre WBC. Les deux hommes n'ont jamais combattu l'un contre l'autre.

