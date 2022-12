Manny Pacquiao, seul boxeur à avoir été champion du monde dans huit catégories de poids différentes, a mis un terme à sa longue carrière (26 ans) l'an dernier, avant de se lancer vainement dans la course à la présidence de son pays. Mais il est sorti de sa retraite le temps d'un combat. En octobre, il avait annoncé son retour sur un ring le temps d'un combat amical face au Sud-Coréen DK Yoo, un spécialiste des arts martiaux surnommé le "Bruce Lee coréen" qui comptabilise par ailleurs des centaines de milliers d'abonnés sur sa chaîne YouTube.

Ad

Ce combat, dont l'ensemble des profits doit être reversé aux sans abris des Philippines et à des familles ukrainiennes victimes de l'invasion russe, s'est tenu dimanche dans une salle surchauffée de Goyang, en banlieue de Séoul. Arrivé sur le ring dans un peignoir sang et or, sous une marée de téléphones portables brandis par les spectateurs, Manny Pacquiao n'a pas eu grand besoin de forcer son talent après que le gong a retenti.

Boxe Crawford conserve son titre WBO des welters IL Y A 2 HEURES

D'autres combats en 2023 ? "Vous verrez bien"

Sous les coups de l'ex champion philippin, DK Yoo a rapidement paru dépassé et a jeté l'éponge au terme du deuxième round. Pacquiao, qui occupe des fonctions de sénateur dans son pays depuis 2016, a laissé entendre que d'autres combats pourraient suivre, qualifiant celui de samedi "d'excellent tremplin pour un retour". "Je me suis senti seul après ma retraite (....). Boxer m'a vraiment manqué", a-t-il encore commenté, ajoutant un "vous verrez bien" aux interrogations des médias sur d'éventuels autres combats en 2023.

Boxe Il avait arbitré le match Tyson-Holyfield : Le légendaire Mills Lane est décédé 07/12/2022 À 05:59