Estelle Mossely et Tony Yoka, c'est terminé. La boxeuse, qui a annoncé cette séparation mardi soir, être enceinte de leur deuxième enfant.

"Cette décision (de se séparer) quelle qu'en soit la raison est une décision douloureuse. Mais la femme que je suis ne peut que rester fidèle à ses valeurs et à son éducation. Nous avons vécu le meilleur comme le pire et vous entendrez peut-être derrière cette annonce des choses vraies, certainement aussi des choses fausses", écrit la médaillée d'or des JO-2016 (poids légers, -60 kg) sur ses comptes Facebook, Instagram et Twitter.

" Je me retire du jeu car je n'ai jamais considéré la vie comme un jeu "

"Érigée en tant que "couple en or", après les jeux (2016), notre histoire a été vraie et sincère, mais la vie ressemble beaucoup au sport et il est plus dur de rester en haut que de monter. Je me retire du jeu car je n'ai jamais considéré la vie comme un jeu", ajoute la boxeuse qui avait conquis aussi le titre IBO des légers en juin dernier.

Mossely, 27 ans, a en outre annoncé être enceinte d'un deuxième enfant.

Tony Yoka et Estelle Mossely aux JO de RioAFP

"Fruit d'une réelle volonté pour Tony et moi et en laissant les choses se faire naturellement je vous annonce une heureuse nouvelle. Nous voulions apporter à notre fils Ali une expérience supplémentaire dans sa vie, celle d'être grand frère. Aujourd'hui la machine est lancée et je prie pour que l'être que j'ai dans mon ventre soit ma 2eme plus grande fierté", explique la boxeuse dans un message envoyé depuis la République démocratique du Congo, le pays d'origine de son père, où elle "prend du recul".

La championne olympique précise que, malgré cette nouvelle maternité, "(sa) préparation et (ses) objectifs sportifs ne sont pas remis en cause pour autant". "Ils sont simplement aménagés en accord avec ma grossesse", souligne-t-elle.