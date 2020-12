Une véritable renaissance. Un miracle, même, diraient certains. Quatorze mois seulement après un terrible accident de voiture qui avait failli lui coûter la vie, Errol Spence Jr. est remonté avec succès sur le ring dans la nuit de samedi à dimanche à Arlington au Texas. L'Américain a défendu ses titres WBC et IBF des welters face à son compatriote Danny García à l'unanimité des juges.

Grâce à cette victoire, très serrée (116-112, 116-112 et 117-111), Spence Jr, âgé de 30 ans, est donc toujours invaincu en 27 combats, dont 21 par KO. "C'est surréaliste, surtout quand on sait d'où je reviens après mon accident il y a un an", a confié le boxeur après sa victoire. A noter que malgré le coronavirus, du public a pu assister au combat.