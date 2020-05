A detailed view of the boxing gloves

La commission athlétique du Nevada a donné mercredi son feu vert pour la tenue de combats de boxe. Deux soirées auront lieu au MGM Grand le mois prochain. A retrouver notamment le 9 juin, l'opposition entre Shakur Stevenson et Felix Caraballo.

La boxe sur le chemin du retour à Las Vegas. La commission athlétique du Nevada a donné mercredi son feu vert pour la tenue de combats, organisés à huis clos par le promoteur Bob Arum (Top Rank), le mois prochain. Deux soirées auront lieu les 9 et 11 juin au MGM Grand. L'affiche attendue constituera l'affrontement chez les poids plumes entre l'Américain Shakur Stevenson, invaincu en 13 combats (7 KO) et le Porto-Ricain Felix Caraballo (13 victoires 1 défaite, 2 nuls), le 9 juin.

Les arts martiaux mixtes, sous licence de la plus importante ligue professionnelle UFC, ont également reçu le feu vert de la NSAC, qui a statué au lendemain de l'annonce faite par le gouverneur Steve Sisolak, qui a autorisé l'organisation d'événements sportifs sans public, après deux mois et demi d'interdiction en raison du coronavirus. L'UFC pourra ainsi proposer une soirée de combat le samedi 6 juin dans sa propre salle, avec pour affiche un affrontement chez les welters entre l'Américain Tyron Woodley, ancien champion de la catégorie, et le Brésilien Gilbert Burns.

L'instance a été la première à organiser des événements sportifs au début du mois en Floride. Malgré le test positif d'un participant, les autres combats prévus lors de la soirée du 8 mai ont été maintenus. Alors que Top Rank est en train d'établir les protocoles de sécurité pour ses soirées, l'UFC, qui a travaillé avec la commission athlétique du Nevada, a dévoilé les siens. Ses combattants seront testés à leur arrivée à Las Vegas et à nouveau après la pesée à la veille de l'événement, a ainsi rapporté le diffuseur ESPN. Le personnel essentiel à l'événement devra se mettre en quarantaine après les tests subis à l'arrivée dans le Nevada, jusqu'à la fin de l'événement et le port de masques sera obligatoire.

