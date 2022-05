On l’a vu chancelant, impuissant, le regard hagard, le nez en sang. Pendant dix rounds, on a vraiment eu du mal à reconnaître celui qui, sur ses précédents combats, avait déployé sa boxe avec assurance. Samedi soir, devant les 9 000 spectateurs de l’AccorArena, Tony Yoka est tombé de haut. Il est tombé, surtout, sur Martin Bakole, un gros cogneur, mieux classé que lui et qui lui a d’entrée imposé une épreuve de force dont le Français n’a jamais su se dépêtrer. S’il n’a pas été mis K.-O., le Parisien a été compté à deux reprises et avait compris, avant même le verdict des juges, qu’il ne pourrait pas lever les bras.

"Martin était plus fort, tout le monde a pu le voir. Félicitations à lui", a d’ailleurs souligné le champion olympique 2016. Son douzième combat restera donc celui de sa première défaite chez les professionnels. Une défaite qui aura des conséquences sur la suite de son parcours gants aux poings. Le poids lourd tricolore a été battu sur décision partagée (96-92, 95-93, 94-94) , mais ce revers ne souffre d’absolument aucune contestation tant le Congolais lui a été supérieur., a d’ailleurs souligné le champion olympique 2016. Son douzième combat restera donc celui de sa première défaite chez les professionnels. Une défaite qui aura des conséquences sur la suite de son parcours gants aux poings.

Snobé par les meilleurs boxeurs ?

À commencer par l’identité de son prochain adversaire. Quand il a lancé sa carrière professionnelle, quelques mois après avoir décroché l’or à Rio de Janeiro, Yoka n’avait qu’un seul et unique objectif : gravir les échelons un à un, jusqu’à accrocher une ceinture planétaire autour de sa taille. Monté à la 15e place du classement BoxRec, il s’approchait doucement des grands noms de la catégorie et la perspective de défier un membre du Top 10 devenait de plus en plus crédible. Qu’en sera-t-il, désormais ?

Tony Yoka a bien réagi, face à Martin Bakole... mais celui-ci a repris le dessus en fin de combat - 14/05/2022, à Bercy Crédit: Getty Images

À l’évidence, les ambitions du boxeur de 2 mètres vont, dans un premier temps, être revues à la baisse. Les meilleurs vont probablement le snober et il devra avant tout songer à se relancer. En ce sens, le combat dans les tuyaux face à l’Allemand Agit Kabayel (21 victoires dont 13 avant la limite, 0 défaite), avec le titre de champion d’Europe des lourds en jeu, représentera une opportunité à ne surtout pas louper. Même si une victoire ne serait pas forcément synonyme de voie royale vers les rings américains, loin de là.

Yoka veut "changer certaines choses"

Des questions se posent aussi sur la suite de l’aventure avec Canal+. En janvier 2017, la chaîne cryptée et Yoka ont signé un contrat d’exclusivité. La fameuse "Conquête" devait être composée de quinze combats (payés 250 000 euros l’unité au Francilien) et était censée déboucher sur l’obtention d’une ceinture mondiale. Il n’en reste plus que trois, maintenant, et l’objectif initialement fixé vient de prendre du plomb dans l’aile. Reste à savoir ce qu’il se passera une fois que le deal avec Canal sera arrivé à son terme.

Enfin, cette défaite va permettre à Tony Yoka d’opérer une remise en question nécessaire chez n’importe quel sportif professionnel. "Il est temps de retourner travailler, peut-être de changer certaines choses", a-t-il soufflé à l’issue du combat. Difficile de savoir ce qu’il sous-entendait par là. Son entraîneur, Virgil Hunter, était-il visé ? Ce n’est pas impossible, car même si le coach américain était bien dans son coin samedi soir, on ne peut pas dire qu’il ait vraiment été présent auprès de son protégé pour préparer ce combat. Vaincu pour la première fois en pro, le boxeur de 30 ans est donc à un tournant. À lui de bien le négocier.

Tony Yoka, regard hagard et ensanglanté, battu par Martin Bakole - 14/05/2022, à Bercy Crédit: Getty Images

