Tyson Fury, champion du monde WBC des poids lourds, a affirmé lundi que son offre de combat 100% britannique contre Anthony Joshua ne tenait plus, son compatriote n'ayant pas signé le contrat lundi comme l'exigeait le Gipsy King, tandis que 'AJ' a assuré qu'il allait le faire.

Samedi, Fury avait fixé un ultimatum à Joshua, estimant que celui-ci traînait des pieds par lâcheté : "On sera fixé lundi de toute façon, parce que si ce n'est pas fait lundi, je passe à autre chose." Et lundi soir, il a publié une vidéo sur Instagram pour indiquer que son offre était caduque.

Tu n'es qu'une me***

"Bon, les gars, c'est officiel. Le jour J est arrivé et il est passé. On est après 17h00, lundi. Pas de signature sur le contrat", a-t-il expliqué. "C'est officiellement terminé pour Joshua. Il est seul, dehors, avec la meute de loups. On oublie. Idiot. Lâche. Tu n'es qu'une me***. Bodybuilder. J'ai toujours su que tu n'avais pas les cou***** d'affronter le Gypsy King", a-t-il ensuite lancé dans une de ses diatribes coutumières. "Quoique tu racontes, maintenant, je m'en fous. Bonne chance avec ta carrière", a-t-il conclu.

Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, avait prévenu qu'il n'y avait "aucune chance" que le contrat soit signé lundi et Joshua avait indiqué dimanche, dans une vidéo en direct sur Instagram, que le contrat était actuellement étudié par ses avocats. "Ce n'est pas entre mes mains, c'est avec mon équipe juridique. C'est pour ça qu'on paye des avocats", avait-il souligné, "bien sûr que je vais le signer, ce contrat, mais là tout de suite il est avec les avocats."

Une "bataille d'Angleterre" proposée par Fury

Fury avait proposé l'organisation d'une "bataille d'Angleterre" entre les deux boxeurs britanniques après que l'Ukrainien Oleksandr Usyk a fait savoir qu'il n'accepterait pas un nouveau combat avant la début de l'an prochain. Le 21 août dernier, Usyk avait battu Joshua pour la seconde fois, conservant les titres WBA, IBF et WBO des lourds.

Mais Fury, qui avait pourtant annoncé sa retraite à l'occasion de son 34e anniversaire le mois dernier, a décidé d'offrir "l'opportunité" à Joshua de l'affronter pour le titre WBC. Les deux hommes n'ont jamais combattu l'un contre l'autre.

