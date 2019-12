Après l’énorme surprise de voir Anthony Joshua tomber face à Andy Ruiz Jr., le 1er juin dernier au Madison Square Garden, le Britannique règne à nouveau sur les lourds six mois plus tard. Un juste retour des choses pour Joshua qui récupère toutes les ceintures (IBF, WBA et WBO) perdues. Après 2017, date à laquelle il avait dépossédé Vladimir Klitschko des titres IBF, WBA et IBO, il goûte à nouveau au plaisir de reconquérir le statut de maître des lourds. Et ce simple fait suffit à son bonheur.

"C’était si bon la première fois, il fallait que je recommence, a-t-il lâché à ESPN. Un homme comme moi ne se cherche pas d’excuses. Dereck Chisora (un autre poids lourd, ami de Joshua), m’a dit un jour que je pourrais récupérer mes titres si j’étais prêt à mourir pour ça." Il n’a pas fallu en arriver là mais le Britannique de 30 ans n’a pas réussi à mettre son adversaire K-O et a eu besoin d’une décision des juges, unanime il est vrai, pour l’emporter.

" Je voulais surtout montrer ma science de la boxe "

"Je voulais surtout montrer ma science de la boxe. Ce sport, c'est avant tout toucher sans se faire toucher", a expliqué Joshua après son succès. Mieux préparé, il l'était indéniablement, lui qui s'était sans doute laissé surprendre en juin. On ne peut pas en dire autant d'Andy Ruiz Jr. L'Américano-mexicain affichait sept kilos de plus sur la balance que lors de sa victoire sur Joshua. Sept kilos qu'il a, selon ses dires auprès de DAZN, pris le jour même de la pesée. Un embonpoint qui s'est ressenti très nettement, surtout en fin de combat où il est apparu très émoussé. "Je n'étais pas assez bien préparé, a-t-il reconnu. Mais c'était sa soirée, je ne veux pas chercher d'excuses."

"Tout est question de préparation", a justement pointé Joshua sans en rajouter préférant rester fidèle à sa réputation de "Big Friendly Giant" ("Bon gros géant"). "Je n'ai jamais changé de mentalité, a-t-il assuré. Vous savez ce qu'on dit : 'Restez affamé, restez humble'. J'ai encore faim et je suis humble. Je le suis dans la défaite, je le serai dans la victoire."

"La vie, ce sont des montagnes russes, a poursuivi le Britannique. J'ai entendu des gens nous dire qu'on devrait prendre notre retraite à chaque défaite. Hey Andy, es-tu prêt à prendre la tienne ?". "Pas question, lui a répondu son adversaire du jour. Faisons ça encore une fois !". Préparez-vous donc pour l'épisode 3 du duel Joshua-Ruiz Jr.