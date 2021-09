Le promoteur d'Oleksandr Usyk a confirmé la nouvelle ce mardi. Un nouveau combat entre l'Ukrainien, nouveau champion du monde des poids lourds, et Anthony Joshua est envisageable en février ou mars prochain. Battu aux points et à l'unanimité à Londres par Oleksandr Usyk samedi, le désormais ex-champion du monde WBA, WBO et IBF des lourds avait immédiatement déclaré vouloir "à 110%" une revanche.

Anthony Joshua dispose en effet d'une clause pour un deuxième combat contre Oleksandr Usyk afin d'essayer de récupérer ses ceintures, comme il l'avait fait en décembre 2019, après la première défaite de sa carrière professionnelle, contre Andy Ruiz Jr six mois plus tôt. Eddie Hearn, le promoteur de ce combat qui s'est tenu devant 60.000 spectateurs au Tottenham Hotspur Stadium, a laissé entendre qu'une éventuelle revanche aurait lieu en Grande-Bretagne.

Usyk rêve d'une revanche à Kiev

"La date approximative annoncée par Eddie Hearn lors de la conférence de presse après le match, février-mars, est effectivement correcte, a confirmé mardi le promoteur d'Usyk, Oleksandr Krasyuk, lors d'une conférence de presse à Kiev. Une revanche devrait avoir lieu lors de cette fenêtre de temps."

Oleksandr Usyk, qui vient de passer trois mois de préparation loin de sa famille et qui a remporté la plupart de ses victoires hors de son pays, a indiqué qu'il "adorerait une revanche au Stade olympique de Kiev".

