Un combat plus dur que prévu. Jermall Charlo a été donné vainqueur face à Juan Macias Montiel par les trois juges (118-109, 119-109, 120-108). Mais si son succès est large au comptage, il a dû s'employer face à un challenger aussi tenace que sa boxe est peu orthodoxe. Ainsi dès le début, Montiel a souvent agité ses bras, balancé son corps d'avant en arrière et a même fait semblant de remonter son short pendant qu'il se faisait frapper dans un coin.

Le boxeur américain, qui aime bien faire le show, a alors pris l'ascendant sur ce point et aux poings. Et aux début des cinquième et sixième rounds, il a fait mal à Montiel avec de gros jabs et de puissants crochets. Mal en point, ce dernier ne s'en est pas laissé compter, plaçant plusieurs fois son crochet du gauche qui a surpris Charlo, ouvert à l'arcade droite. "Je n'ai jamais eu de coupure. Je n'ai jamais ressemblé à ça. Il a combattu chaque round aussi fort qu'il le pouvait. Je pouvais lire dans ses yeux qu'il était un vrai guerrier et qu'il voulait se battre", a-t-il commenté.

Boxe Inoue conserve ses titres chez les coqs IL Y A UNE HEURE

Jermall Charlo a touché plus souvent, mais Montiel qui visait le KO se sachant perdant aux points a réussi à faire mal à l'Américain avec un coup au corps au 11e round. En vain. "J'avais besoin d'un combat de ce niveau. Je sais qu'avec cette expérience, plus tard, je serai un champion du monde", a réagi le Mexicain qui concède à 27 ans sa cinquième défaite (22 victoires toutes avant la limite, 2 nuls). Pour Charlo, 31 ans, l'invincibilité se poursuit avec ce 32e succès (22 avant la limite).

Boxe Le Russe Povetkin annonce la fin de sa carrière 13/06/2021 À 17:30