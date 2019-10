Plus de transparence dans les prochains combats de boxe ? Les responsables du tournoi olympique de boxe se sont déclarés confiants dans le nouveau système de pointage expérimenté jeudi à Tokyo, en vue des Jeux Olympiques 2020. Le nouveau système informatisé, qui rendra le pointage des juges visibles en temps réel, a été testé au stade de sumo Ryogoku Kokugikan, site des épreuves olympiques de boxe l'été prochain à Tokyo.

"La méfiance envers les juges est énorme. On travaille dur pour la justice", a déclaré Morinari Watanabe, président de la Fédération internationale de gymnastique et membre du CIO, en charge du groupe de travail chargé d'organiser le tournoi olympique de boxe dont a été privé la Fédération internationale (AIBA) pour de gros problèmes de gouvernance.

Vidéo - Avant la défaite de Joshua, d'autres séismes ont frappé la planète boxe 01:47

Le pointage visible pour les spectateurs ?

Watanabe s'est dit "confiant" que le nouveau système va apporter plus de transparence et produire un pointage "plus juste et facile à comprendre pour les spectateurs". Avec ce nouveau système, les cinq juges appuient sur un bouton pour chaque coup valable porté par les boxeurs, l'un en bleu et l'autre en rouge, et leur score apparait sur un écran contrôlé par un superviseur.

Le pointage en temps réel pourrait également être visible pour les spectateurs, chose qui sera décidée plus tard. La nouveauté a semblé satisfaire les officiels présents mais a également révélé la nécessité de faire quelques ajustements. Le juge japonais Norio Tezuka, qui a participé au test, a avoué avoir appuyé sur le mauvais bouton parce que le boxeur "bleu" portait un casque rouge.

La boxe a produit bon nombre de verdicts contestables et contestés durant son histoire, comme aux JO 2016 à Rio où plusieurs juges et arbitres ont été suspendus pour combats arrangés. Empêtrée dans ses problèmes de gouvernance, la boxe a été menacée d'exclusion des Jeux, maintenue finalement mais privée de l'organisation du tournoi olympique 2020.