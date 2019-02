En combattant Jarrell Miller, Joshua défendra ses ceintures aux États-Unis pour la première fois

Anthony Joshua défendra ses ceintures IBF, WBA et WBO des lourds sur le sol américain pour la première fois de sa carrière. Le Britannique affrontera Jarrell Miller au Madison Square Garden à New York pour ses grands débuts aux États-Unis. "Ce fut un honneur et une bénédiction pour moi de disputer mes combats chez moi au Royaume Uni pas seulement à Wembley. Mais le temps est venu de traverser l'Atlantique et de défendre mes titres aux États-Unis", a déclaré le champion.

Joshua, âgé de 29 ans, a défendu victorieusement ses ceintures en septembre contre le Russe Alexander Povetkin, battu par KO à la 7e reprise au stade de Wembley. Avant d'affronter Joshua (22 victoires dont 21 par KO), Jarrell Miller, alias "Big Baby" compte 24 combats, 23 victoires, dont 20 avant la limite et un nul, mais n'a affronté que des boxeurs peu cotés.

Nouveau marché pour une nouvelle notoriété

Avec ce combat dans la salle new-yorkaise, le temple de la boxe, Joshua cherche à attirer le marché américain, où il est actuellement devancé en notoriété par son compatriote Tyson Fury et l'Américain Deontay Wilder, les deux autres terreurs invaincus de la catégorie-reine. Ces derniers doivent s'expliquer durant le premier semestre à une date à déterminer pour un 2e combat très attendu après le match nul spectaculaire qu'ils ont livré le 1er décembre à Los Angeles.

Tyson Fury et Deontay WilderGetty Images

D'intenses négociations ont d'ailleurs débuté entre les deux camps, depuis que le WBC a donné son feu vert à ce combat qui, aux dires de l'Américain, déterminera le champion des champions des lourds. Le duel entre Wilder et Fury est un camouflet pour le camp d'Anthony Joshua qui a refusé à plusieurs reprises de proposer un combat de réunification avec le premier.

Après avoir affronté Miller, Joshua, en cas de victoire, devrait selon toute logique disputer la suprématie des lourds contre le vainqueur de Wilder-Fury, acte II.