Simplement supérieure. Estelle Mossely a conservé sa ceinture mondiale IBO des légers contre l'Argentine Yanina Lescano ce vendredi, après un combat qu'on a jamais imaginé vraiment pouvoir lui échapper. Toujours à juste distance de l'Argentine, tantôt la Française accélérait, tantôt elle laissait la challengeuse venir pour la contrer. Malgré des 6e et 7e rounds un peu plus brouillons, Mossely se laissant prendre dans le tango argentin, elle repart gagnante et ceinturée pour la troisième fois consécutive.

Plus d'infos à suivre...

