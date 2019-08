Jean-Claude Bouttier est mort

L'ancien boxeur Jean-Claude Bouttier, devenu célèbre de par le monde grâce notamment à ses combats pour le titre mondial face à Carlos Monzon, est décédé à l'âge de 74 ans, a annoncé son ami Charles Bietry, samedi. "Jean-Claude Bouttier, vaincu par la maladie, nous a quittés aujourd'hui. Le boxeur s'était illustré par ses titres de champion d'Europe et ses combats mythiques contre Monzon. Le consultant avait avec talent fait vivre la boxe sur Canal+. L'aminous laisse un immense vide", écrit Charles Bietry sur son compte Twitter.

Né près de Laval, Jean-Claude Bouttier était devenu champion de France en janvier 1971 avant de conquérir cinq mois plus tard le titre européen qu'il avait défendu avec succès à la fin de la même année. Dans sa carrière de boxeur professionnel, Jean-Claude Bouttier a disputé 72 combats pour 64 victoires (dont 43 KO), 1 match nul et 7 défaites. Il avait notamment affronté par deux fois Carlos Monzon. La première fois à Colombes le 17 juin 1972. Touché à l'oeil, il abandonne à l'appel du 13e round en raison d'une hémorragie interne. Monzon reconnaîtra des années plus tard avoir tenté de l'éborgner volontairement. La deuxième fois, les deux hommes se retrouvent au stade Roland-Garros, le 29 septembre 1973, lors d'une revanche organisée par l'acteur Alain Delon, ami de Bouttier. Monzon l'emporte aux points.

Bouttier VS MonzonGetty Images

Mais ces deux combats perdus ont contribué à la grande popularité de Jean-Claude Bouttier qui est resté champion d'Europe jusqu'en mai 1974 et sa défaite face au Britannique Kevin Finnegan. Il a mis un terme à sa carrière de boxeur quelques mois plus tard. A partir de 1980, il a été consultant sur Canal+ pendant plus de 30 ans. "Ses combats ont enflammé les passionnés de boxe des années 70. Sa voix a bercé les soirées des amoureux du noble art. C'était un personnage charismatique. La boxe française perd l'une de ses grandes figures. Adieu Jean-Claude Bouttier", a réagi samedi soir la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, sur Twitter.