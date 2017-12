Joshua espère affronter Parker en mars

"Je pense que c'est fait à 95% avec Joseph Parker", a déclaré Anthony Joshua au micro de BBC Five Live. Lorsqu'on lui demande quand et où le combat avec le Néo-Zélandais aura lieu, Joshua ajoute: "Fin mars, je dirais. Ce doit être (dans ce pays). Le soutien britannique, ce que nous réalisons ici, c'est phénoménal."

Le boxeur de 28 ans détient actuellement trois des cinq titres poids lourds, cette année en ajoutant les ceintures WBA et IBO à la ceinture IBF qu'il a gagnée en 2016. Il aspire à devenir le premier boxeur de l'histoire à détenir les cinq titres et pense qu'un accord pour boxer contre le champion WBO Parker dans les prochains mois est proche.

"Ce que je pense être une réalité, c'est que je veux me battre pour les autres ceintures de championnat", a-t-il poursuivi quand on lui a demandé quelles étaient ses ambitions pour 2018. "Il n'en reste plus que deux, j'en ai trois, il y en a cinq sur la table et j'en ai trois, je veux me battre pour le quatrième, le championnat du monde WBO des poids lourds."

S'il devait vaincre Parker, Joshua devrait alors affronter et battre le champion WBC invaincu Deontay Wilder pour réaliser son ambition. Il a également suggéré qu'il serait prêt à se battre contre le boxeur britannique Tyson Fury.

"Bien sûr, c'est un adversaire vif quand il est en forme", a déclaré Joshua à propos de Fury. "Il a ses propres batailles et démons à affronter et, une fois qu'il les aura dépassés, il sera plus que bienvenu pour entrer sur un ring avec moi. C'est quelque chose sur lequel nous devrions nous concentrer en 2018." Fury n'a pas combattu depuis sa victoire contre Wladimir Klitschko en novembre 2015.