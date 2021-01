"J'ai fait le choix après les JO de Rio de rester en boxe olympique parce que j'ai toujours le rêve olympique en moi, mais le Covid et l'incertitude entourant la tenue des Jeux de Tokyo ont tout remis en question. Le temps passe et je me dis qu'il faut que je passe chez les pros. C'est un double projet sportif excitant et ce serait beau de pouvoir performer en boxe olympique tout en passant professionnel", a déclaré à l'AFP le Toulousain (26 ans), confirmant une information de L'Equipe.