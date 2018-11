Le CIO "gèle l'organisation du tournoi de boxe" aux JO de Tokyo 2020

Le Comité international olympique a annoncé vendredi sa décision de "geler l'organisation du tournoi de boxe" aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, alors qu'il lance une enquête sur la très controversée Fédération internationale de la discipline (AIBA).

"Les contacts officiels entre l'AIBA et le Comité d'organisation de Tokyo 2020, les ventes de billets, l'approbation et la mise en place du système de qualification, la planification des tests et la finalisation du programme de compétition" sont donc suspendus, a précisé la Commission exécutive du CIO dans un communiqué.

Aux Jeux de Rio en 2016, le Comité olympique avait suspendu 36 officiels ou arbitres en réponse à des dysfonctionnements.