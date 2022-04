Une gueule de cinoche mais pas forcément la gueule de l'emploi. On n'aurait pas été surpris de voir Tyson Fury dans un combat de bare knuckle dans l'arrière-cour d'un pub interlope de Cork ou Galway ou bien en acolyte de Vinnie Jones dans un film de Guy Richie, la répartie aussi saignante que le coup de poing. Mais le gitan sédentarisé du sud de Manchester est le roi incontesté de la catégorie reine, celle des lourds.

Pouvait-il en être autrement avec un tel prénom ? Pouvait-il en être autrement avec une telle famille ? Son arrière-grand-père paternel et son grand-père maternel étaient des boxeurs à poings nus, tout comme son cousin Bartley Gorman, un mec capable de se battre dans une mine de charbon à la lueur des lampes. Tyson Fury partage avec eux le même surnom : Gypsy King. Contrairement aux frères Klitschko, souverains d'un peuple de statues pendant une décennie, Fury a de l'adversité à qui se frotter. Après avoir renversé Wladimir Klitschko, il a proposé une trilogie incroyable d'intelligence tactique et technique contre le puncheur Deontay Wilder dont il est sorti invaincu (1 nul puis 2 victoires par K.-O.). Théoriquement, le combat de ce samedi contre Dillian Whyte devrait être le dernier. Le boxeur a annoncé qu'il remiserait les gants. Faut-il le croire ?

500 grammes à la naissance

L'annonce de son retrait des rings n'a pas surpris. La vie du Gypsy King n'est pas du genre linéaire. Une vie de roman livrée en fragments. 2,06m sous la toise et 130kg sur la balance : Fury est un colosse, une force de la nature. Difficile de croire qu'il ne pesait que 500 grammes à la naissance, prématuré à 6 mois. Fury est un miraculé, cadet d'une fratrie de quatre garçons : leur mère a connu 16 grossesses et perdu 12 enfants. Et quand il s'empare des ceintures du cadet des Klitschko, sa joie se mélange à la douleur d'avoir perdu un enfant à quelques semaines du terme ainsi qu'un de ses oncles.

Il sombre dans la dépression pendant deux ans, avec son cortège d'alcool, de cocaïne, de violentes crises d'angoisse, de propos délirants déversés sur Twitter et une pulsion suicidaire au volant de sa Ferrari réfrénée in extremis. Il frise les 180kg. Contrôlé positif à la blanche, il ne disputera pas le deuxième opus prévu contre le Dr. Steelhammer, lui le boxeur multi-diplômé vexé d'avoir été matrixé par un type qui a arrêté l'école à 10 ans et multiplié pitreries (il est arrivé à une conférence de presse déguisé en "Fatman", version plus charnue de Batman) et punchlines improbables ("Tu as moins de charisme que mon slip") lors des conférences de presse.

Un père arracheur d'oeil

Fury, c'est aussi un clan haut en couleurs, capable, d'après les dires d'un agriculteur du coin, d'avoir proposé 27000 euros en échange d'un sanglier dont la viande contaminée aurait permis de masquer un contrôle positif à la nandrolone en février 2015. Évidemment, la figure paternelle prend beaucoup de place. L'homme qui a voulu vaincre le sort en prénommant son rejeton Tyson en hommage à Iron Mike a un solide bagage de bagarreur, dans un ring conventionnel (8 victoires, 4 défaites, 1 nul) mais surtout dans un style typiquement gitan : le bare knuckle. Pas de gants, pas d'interruption, pas de règles. Et le daron, réputé invaincu à ce petit jeu-là, n'est pas un tendre. Pour régler un différend remontant 12 ans auparavant pour une histoire de bouteilles de bière lors de vacances passées à Chypre, John mutile son ancien pote en lui arrachant un œil.

En 2010, il a été condamné à 11 ans de violon. Libéré en 2015, il est un homme de coin de son fils et passe son temps à déraper, à pourrir les adversaires de Tyson ou encore Dana White, boss de l'UFC qui a eu le tort de mettre en doute les capacités du Gypsy King dans un octogone. Opposé au combat contre Wilder, il se brouille avec son cadet pendant deux mois et ne réapparaît que trois jours avant le fight. Son dernier fait d'arme ? Jeudi, lors de la conférence de presse à Wembley, il s'en est pris au challenger et son entourage. Tyson s'est interposé pour apaiser les esprits. "J'ai dit à son père de se calmer, a réagi Whyte. Il criait comme un enfant. Je lui ai demandé pourquoi il se mettait en avant alors que c'était notre moment, à son fils et à moi. Il faut toujours qu'il essaie de voler la vedette à son fils. John Fury est un idiot car son comportement aurait pu compromettre le combat."

Le voyage pour progresser et triompher

S'il n'a pas usé très longtemps les bancs de l'école, Tyson Fury est diplômé avec félicitations du jury en "sweet science" grâce à des cours dispensés par ses oncles Hughie et surtout Peter qui a développé ses capacités de coach en se documentant lors de ses deux passages en cabane. "Fury est au-dessus de tout le monde chez les lourds et de loin, affirme Nordine Oubaali, champion du monde WBC des coqs de 2019 à 2021. Il est très technique, il a beaucoup de puissance et il est très malin. Il sait attirer son adversaire, contrer, mettre la pression et boxer en défense, ce que très peu de poids lourds sont en capacité de faire. Fury a été sous-estimé par rapport à son physique alors qu'il est très beau à voir boxer. En plus, il n'a jamais eu peur de combattre à l'extérieur : il a battu Klitchko en Allemagne, Wilder aux Etats-Unis".

La grande force de Tyson Fury, c'est sa volonté de compléter cet apprentissage familial avec d'autres entraîneurs. En 2010, il décide de manière impromptue de prendre un billet d'avion pour rallier Detroit. Et dans la Motor City, il n'y a pas qu'Axel Foley, il y aussi Emmanuel Stewart alias de "le sorcier du Kronk", une salle mythique. Décédé en 2012, Stewart était une référence et c'est lui qui a parfait la technique pugilistique du Gypsy King, à commencer par son jeu de jambes et son sens de l'équilibre. Depuis, c'est Javan, le neveu du sorcier, qui travaille notamment avec Fury. C'est lui qui est derrière le plan qui a détruit Wilder lors du combat revanche le 22 février 2020. "Fury a une intelligence du ring rare et une faculté d'adaptation à toute épreuve, constate Raphaël Tronché, champion de France des lourds de 2017 à 2019. Il arrive toujours à tirer le meilleur de lui-même et à faire sortir le pire de celui qu'il a en face. Il réussit à bluffer et passer pour un athlète alors qu'il n'a pas les capacités physiques de Joshua ou Whyte par exemple. De ce fait, ses adversaires ne le poussent pas dans ses retranchements alors que c'est bien là le seul moyen de gagner : ne pas se laisser accrocher et débiter".

Whyte, dernier combat ou pause pour se régénérer ?

L'histoire du noble art est riche de décisions définitives qui font les meilleurs comebacks. Tyson Fury passera-t-il à côté d'un combat contre Anthony Joshua et Oleksander Usyk ? L'Ukrainien est un nouveau venu dans la catégorie reine et il s'est offert Joshua en guise d'apéritif pour se lester des ceinture WBA, IBF et WBO. Un Joshua en claire perte de vitesse quoique très bankable avec son allure de statue grecque. "Pour moi, l'annonce de sa retraite, c'est du bluff, considère Nordine Oubaali. Je pense qu'il reboxera pour unifier toutes les ceintures et aussi parce que ses combats génèrent beaucoup d'argent".

Malgré une dégaine pas vraiment taillée dans le marbre, Fury gagne en popularité outre-Manche, notamment car il s'implique dans la lutte contre la dépression, lui qui a été diagnostiqué bipolaire. Un duel 100% anglais serait particulièrement lucratif car il existe de nombreux antagonismes entre les deux bonhommes. "Fury est de Manchester, Joshua de Londres, resitue Rénald Garrido, super-léger dont le fighting spirit est très apprécié du public britannique. Pour résumer, c'est un peu une rivalité comme Paris et Marseille en France. Fury a une identité anglaise : il aime la fête, boire de la bière et il a un sens aiguisé de l'humour. Il n'a pas forcément le style typique du sportif. Donc les Anglais ont plus de facilité pour se reconnaître en lui". Raphaël Tronché abonde : "Fury restera un modèle de rédemption, de courage. Il est un symbole de la confiance en soi. C'est une personne certes virevoltante mais aussi humble et pleine de compassion. Il est un paradoxe ou la définition de l'équilibre".

Mais avant d'imaginer une suite qui s'inscrit d'ores et déjà en pointillés, il reste ce combat face à Whyte à remporter. "Il a aussi eu un chemin de vie tortueux, un fort caractère, poursuit le boxeur installé à Marseille. Ce ne sera pas simple pour Fury car il aura un frappeur face à lui. C'est sûr que ça se finira sur un KO. Pour moi, Whyte est beaucoup plus dangereux qu'un Joshua. Fury a une boxe fuyante, intelligente. Pour le battre, il faut du one-shot. Il est déjà allé au tapis dans sa carrière. Rien n'est joué. Mais Fury est un tel encaisseur… Et puis mentalement, c'est certainement le meilleur toutes catégories confondues. Il est revenu de tout. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 5 ans, beaucoup l'ont enterré et le voyaient fini. Dans la tête, Fury est hors norme".

