La ceinture WBA des poids welters n'est plus la propriété de Manny Pacquiao. Le Philippin en a été déchu après avoir été déclaré "champion au repos" par la WBA vendredi soir. Pacquiao, 42 ans, n'a plus boxé depuis qu'il a remporté la ceinture WBA des poids welters aux dépens de Keith Thurman à Las Vegas en juillet 2019. Elle appartient désormais au Cubain Yordenis Ugas.

"Merci à la WBA de m'avoir élevé au rang de super champion et de faire ce qui est le mieux pour le sport. Manny Pacquiao est une légende et il sera toujours champion, son intention était de combattre (Conor) McGregor et maintenant Ryan (Garcia), mais on ne peut, en s'abritant derrière son histoire, s'approprier un championnat", a commenté Ugas sur Twitter.