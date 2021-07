Le Français Mourad Aliev (+91 kg) s'est qualifié jeudi à Tokyo pour les quarts de finale du tournoi de boxe olympique en battant aux points le Tadjik Siyovush Zukhurov. Aliev obtient la première victoire du clan tricolore en boxe après les éliminations d'entrée chez les hommes de Samuel Kistohurry (-57 kg) et de Maïva Hamadouche (-60 kg) chez les dames. Sur le cinq Français qualifiés pour les JO, il ne reste plus que trois représentants en lice (Billal Bennama, Sofiane Oumiha et Mourad Aliev). Oumiha (-63 kg), opposé à l'Américain Keyshawn Davis, et Bennama (-52 kg), qui affrontera le Kazakhstanais Saken Bibossinov, débuteront la compétition samedi.

Tokyo 2020 Un boxeur marocain disqualifié pour avoir essayé de mordre son adversaire HIER À 15:04

Tokyo 2020 Furieuse, Hamadouche qualifie son élimination de "vol manifeste" HIER À 12:16