Après une longue pause imposée par la crise sanitaire, le Parisien a mis les bouchées doubles et enchaîne les apparitions sur le ring: le combat face à Djeko (31 ans, 17 victoires dont 8 avant la limite, 2 défaites, 1 nul) sera son troisième depuis septembre. Yoka aurait d'ailleurs dû avoir une opportunité continentale plus tôt, mais son succès aux points contre l'Allemand Christian Hammer, le 27 novembre à Nantes, ayant laissé des traces (fracture de la main droite), il avait été contraint de repousser l'échéance de décembre à février. C'est ensuite son adversaire, le Croate Petar Milas, qui déclarait forfait, obligeant la Fédération européenne (EBU) à lui en trouver un nouveau opposant à une autre date.

Invaincu en neuf sorties, le Français espère donner une nouvelle dimension à sa carrière en 2021 et poursuivre sa quête de respectabilité et de légitimité après avoir été beaucoup raillé pour la piètre qualité de ses premiers opposants. Une victoire face à Djeko, même pour une ceinture mineure, devrait l'y aider. En cas de réussite, il pourrait intégrer le Top 10 mondial et se mesurer à des boxeurs beaucoup plus prestigieux. Le redoutable Anglais Joe Joyce, champion d'Europe que Yoka a dominé en finale olympique à Rio, pourrait être le premier d'entre eux.