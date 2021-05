Tyson Fury et Deontay Wilder devraient bien se recroiser cet été. Selon ESPN, un accord verbal a été trouvé pour un troisième combat entre l'Anglais et l'Américain. Ce Fury-Wilder III pourrait se dérouler à Las Vegas le 24 juillet ou le 14 août, selon différentes sources citées par le média américain.

Bob Arum, promoteur du combat via sa société Top Rank, a ainsi déclaré à ESPN que l'évènement pourrait avoir lieu à l'Allegiant Stadium, enceinte de l'équipe de football américain des Raiders de Las Vegas et qu'il s'attendait à ce que les contrats soient signés dans les prochains jours.

Si cette annonce était officialisée, cela signifierait que le choc 100% anglais, tant attendu des fans de boxe, entre Fury (30 victoires dont 21 avant la limite, 1 nul) et Joshua, détenteur des ceintures WBA, IBF et WBO, n'aura pas lieu comme prévu cet été en Arabie Saoudite. Car le clan Wilder a demandé l'arbitrage d'un juge à la retraite, Daniel Weinstein, qui lui a donné raison, estimant que Fury avait jusqu'au 15 septembre pour respecter le contrat signé avec Wilder qui prévoyait un troisième combat.

Depuis la victoire éclatante du "Roi des Gitans" aux dépens de l'Américain, en février 2020 à Las Vegas, qui avait suivi après un nul en décembre 2018, ce troisième affrontement a été maintes fois remis en raison de la pandémie de Covid-19. Cette semaine, après la décision du juge, Bob Arum a dit que Fury combattrait Wilder plutôt que de lui verser une somme résultant d'un accord à l'amiable.

La perspective d'une annulation de leur combat a entraîné une prise de becs entre Fury et Joshua, insultes à l'appui. "Je vais d'abord fumer Wilder, puis tu auras ton compte aussi", a tweeté le premier mardi. "Tyson Fury, le monde voit maintenant quel imposteur tu es. Tu as laissé tomber la boxe! Tu as menti aux fans et tu les as menés en bateau. Tu as utilisé mon nom pour faire du buzz, pas pour un combat", l'avait auparavant tancé le second, lui reprochant d'avoir annoncé leur combat, en sachant qu'il n'aurait pas lieu.

Faute de combattre Fury, Joshua (24 victoires, dont 22 avant la limite, 1 défaite) pourrait boxer contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk, qui est son challenger officiel pour la ceinture WBO, a récemment indiqué son promoteur Eddie Hearn.

