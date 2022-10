Ad

Difficile de dire que le duel a tenu toutes ses promesses techniques mais au moins, il a offert du suspense. Il a fallu attendre le huitième round pour voir Jake Paul envoyer Anderson Silva à terre d'un joli crochet du droit. La légende brésilienne s'est relevée, et a même été capable de toucher son rival quelques fois, sans pour autant inverser une tendance nette. Les trois juges ont désigné Paul comme le vainqueur du duel (77-74, 78-73, 78-73). C'est sa sixième victoire en autant de combats professionnels.

"Il est l'idole de mon enfance. Il m'a inspiré à devenir bon", a confié Paul en évoquant Silva après le match. Plus prolixe avant d'affronter le Brésilien, il a qualifié sa victoire "d'iréelle" face donc à quelqu'un qu'il considère comme un modèle. Mais s'il a eu des paroles sages envers son rival du soir, Jake Paul n'a pas pu chasser le naturel bien longtemps.

Après avoir défié Anderson Silva, une légende de l'UFC et du MMA sur le ring, il a désormais deux autres cibles, et non des moindres : Nate Diaz et Canelo. Le premier, Américain de son état, est un pratiquant du MMA, discipline dans laquelle il compte 20 succès pour 13 défaites. Il avait douté de Jake Paul avant son combat contre Silva, celui-ci le provoque désormais. Quant à Canelo, il est un boxeur mexicain, multiple champion du monde des poids super-moyens et mi-lourds. Rien ne fait peur à Jake Paul.

Jake Paul a mis Anderson Silva deux fois à terre Crédit: Getty Images

