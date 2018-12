WBA-WBO Légers : Lomachenko donne une leçon à Pedraza

Vasiliy Lomachenko n'a pas réussi à faire la différence avant le terme de la 12e reprise, mais il a maîtrisé de bout en bout son adversaire, qu'il a envoyé à deux reprises au tapis durant un superbe 11e round où l'Ukrainien a fait l'étalage de toute sa classe. Sa victoire n'a pas fait l'ombre d'un doute pour les trois juges-arbitres qui l'ont donné largement vainqueur à l'unanimité (119-107, 117-109, 117-109).

Lomachenko a signé à 30 ans sa 12e victoire pour une seule défaite. "Pedraza est un vrai guerrier, un grand boxeur pour lequel j'ai beaucoup de respect", a-t-il expliqué. "Tout allait bien avec mon épaule, j'étais vraiment à 100%", a précisé Lomachenko qui disputé son premier combat depuis une opération de l'épaule gauche en mai dernier après sa victoire contre le Vénézuélien Jorge Linares.

Le double champion olympique (2008, 2012) et double champion du monde (2009, 2011) chez les amateurs veut maintenant unifier la catégorie. "Je veux les deux ceintures qui me manquent, à commencer par celle qu'a Garcia", a-t-il prévenu, en référence à l'Américain Mikey Garcia, champion WBC des légers et invaincu en 39 combats, dont 30 avant la limite.

Lomachenko détient également le titre WBO des super-plumes. Il est le premier boxeur dans l'histoire sacré dans trois catégories de poids différentes, en incluant son titre WBO des plumes détenue entre 2014 et 2016, après seulement douze combats. De son côté, Pedraza, qui remettait en jeu pour la première fois son titre WBO conquis en août dernier, a concédé à 29 ans la deuxième défaite de sa carrière pour 25 victoires.