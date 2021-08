Tokyo 2020

Adrien Bart va désormais tenter de ramener une 27e médaille à la France dans cette olympiade. Sans ciller, le Tricolore s’est imposé dans sa demi-finale en C1 1000 m messieurs, terminant en 4’04’’026 au terme d’une course disputé mais où il aura bien mené sa barque.

Longtemps à la lutte avec le Chinois Hao Liu, il a pris la tête après la mi-course, avant de résister au retour du Tchèque Martin Fuksa, qui a complété le podium. Médaillé de bronze aux championnats du monde 2019, Adrien Bart a rendez-vous en finale à 4h53.

En revanche, les Françaises Sarah Guyot, Manon Hostens, Léa Jamelot et Vanina Paoletti, engagées dans la première demi-finale du kayak à 4, ont terminé à la dernière place et ne verront pas la finale. Elles ont été devancées assez largement (1"673) par la Hongrie, vainqueure devant la Biélorussie et l'Allemagne.

