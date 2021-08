Tokyo 2020

Pour la première journée du canoë-kayak sprint, la délégation française a connu un bilan plutôt mitigé. Seuls deux des cinq bateaux engagés ont réussi à se qualifier pour les demi-finales demain : Sarah Guyot & Manon Hostens en K2 500m, et Etienne Hubert en K1 1000m.

Les deux Françaises ont brillamment signé une deuxième place de leur série pour se qualifier en demi-finale, qui aura lieu mardi. Hubert a lui signé la deuxième place de son quart de finale sur 1000m et tentera d'accéder à la finale de la discipline mardi. C'est en revanche terminé pour Guillaume Burger sur K1 1000m et pour Léa Jamelot et Vanina Paoletti en K1 200m, éliminés lors des quarts de finale. Le vice-champion olympique Maxime Beaumont entre lui en lice mercredi, pour tenter de faire aussi bien qu'à Rio il y a cinq ans.

