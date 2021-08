Tokyo 2020

Les Françaises Sarah Guyot et Manon Hostens disputeront une médaille ce mardi lors de la course de K2 500m en kayak sprint. Les Tricolores, qui s'étaient brillamment qualifiées lundi, ont terminé en 3e position de la demi-finale disputée au Sea Forest Waterway au bord de la baie de Tokyo, derrière deux équipages hongrois : Kozak-Bodonyi en première place et Csipes-Medveczky en 2e. La finale aura lieu à 12h46 heure locale (5h46 heure française).

Hubert s'arrête là, la France attend Beaumont

Seul Français en ligne sur les épreuves de canoë-kayak en ligne ce mercredi, Etienne Hubert n'a pas pu rallier la finale des Jeux Olympiques. Sixième de sa demi-finale de kayak sprint en monoplace sur 1 000m, le kayakiste tricolore s'arrête au stade des demi-finales.

Qualifié en demies grâce aux repêchages lundi, Hubert disputera la "finale B" après avoir signé le sixième temps de sa course (3'27"319), à plus de deux secondes et demie du vainqueur hongrois Balint Kopasz. Cinq après les Jeux de Rio, au cours desquels il avait rejoint la finale en K4 sur la même distance, le kayakiste de 33 ans ne pourra pas faire mieux qu'en 2016. Les espoirs de médaille masculine dans cette discipline reposent donc désormais sur Maxime Beaumont, vice-champion olymopique à Rio, qui entre en lice mercredi en K1 200m.

