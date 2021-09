Canoë-Kayak

Tony Estanguet, une légende olympique bercée par la nature

Tony Estanguet raconte comment le contexte familial, ou le sport et la nature avaient une place prépondérante, et une volonté hors du commun de gagner a fait de lui un compétiteur "sans foi ni loi". Et finalement une légende olympique ornée de trois titres, à Sydney en 2000, Athènes en 2004 et Londres en 2012.

00:01:39, il y a 40 minutes