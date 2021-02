Le combiné nordique féminin est programmé pour la première fois cette saison au plus haut niveau. L'Américaine Tara Geraghty-Moats avait remporté la première et unique course de Coupe du monde jusque-là en décembre à Ramsau (Autriche), devant Gyda Westvold Hansen. Grande favorite samedi, Geraghty-Moats a complètement raté le concours de saut (18e), et échoué à la 5e place finale.