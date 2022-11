Alors qu'il n'avait jamais fait mieux que 13e en Coupe du monde avant ce week-end, Mattéo Baud a réussi trois superbes journées à Ruka avec une 11e place vendredi, une 7e place samedi puis son exploit dimanche, où il n'a été devancé que par le patron de la discipline, le Norvégien Jarl Magnus Riiber, quadruple vainqueur du classement général. "Ca représente beaucoup de travail, j'ai ressenti des émotions qui resteront gravées à vie. Je suis fier d'avoir pu proposer mon meilleur niveau à ski et en saut et de voir que ça me permet de jouer les premières places", a savouré le Français auprès de l'AFP.

Battu par Riiber, le dernier à s'élancer en saut, Baud n'a "aucun regret". "Je laisse la victoire à mon idole, être sur le podium avec lui, j'en avais presque les larmes aux yeux." Le Français avait terminé 18e et 21e des deux épreuves individuelles disputées en février aux jeux Olympiques de Pékin.

Les Bleus étaient à la peine en combiné nordique depuis la fin de la génération dorée menée par le champion olympique 2010 Jason Lamy-Chappuis. La France n'avait pas connu de podium individuel depuis François Braud en mars 2017 (2e à Schonach). Mattéo Baud, vice-champion du monde junior en 2021, a profité dimanche d'un format de compétition peu courant avec une course de ski de fond en mass start puis un saut (grand tremplin), mettant en valeur ses qualités de sauteur.

Le skieur de Métabief (Doubs), est le fils de l'ancien membre de l'équipe de France Frédéric Baud. "J'ai grandi avec des étoiles dans les yeux avec Jason Lamy-Chappuis, et mon père a été dur, exigeant, m'a poussé dans les détails depuis petit", a ajouté Mattéo Baud.

