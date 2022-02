Curling

VIDEO - Pékin 2022 - La Suède réalise le coup parfait face à la Suisse en curling

JEUX D'HIVER - Opposée à la Suisse, la Suède a réalisé un très beau coup lors des épreuves de curling. La pierre lancée par Almida De Val et Oskar Eriksson éjecte les trois pierres suisses de la maison et leur permet de prendre le large face à Martin Rios et Jenny Perret. Retrouvez l'intégralté des JO d'hiver de Pékin sur Eurosport.

00:00:46, il y a 7 minutes