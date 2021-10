Tom Derache a obtenu la médaille d'argent du keirin, samedi à Granges (Suisse), lors de la dernière journée des championnats d'Europe de cyclisme sur piste. En finale, le Lillois de 22 ans, qui a signé le meilleur résultat de sa carrière, n'a été devancé que par le Néerlandais Jeffrey Hoogland, le médaillé d'argent de la vitesse aux JO de Tokyo.

Pour leur part, Victoire Berteau et Marion Borras ont récolté la médaille de bronze dans l'américaine après avoir reculé d'une place dans le dernier sprint. La France ramène un bilan de deux médailles d'or (Benjamin Thomas dans la course aux points, Valentine Fortin dans l'élimination), cinq d'argent et trois de bronze, sur les 22 épreuves au programme.

Un dernier sprint fatal mais un bronze satisfaisant pour les Bleues : l'arrivée du Madison

Les résultats de la 5e journée:

MESSIEURS

Keirin:

1. Jeffrey Hoogland (NED)

2. Tom Derache (FRA)

3. Joachim Eilers (GER)

Américaine:

1. Pays-Bas (Havik/van Schip) 60 points

2. Belgique (De Ketele/De Vylder) 56

3. Portugal (Leitao/R. Oliveira) 49

DAMES

Keirin:

1. Lea Sophie Friedrich (GER)

2. Olena Starikova (UKR)

3. Yana Tyshchenko (RUS)

Américaine:

1. Grande-Bretagne (Archibald/Evans) 60 points

2. Danemark (Dideriksen/Leth) 50

3. France (Berteau/Borras) 49

