Benjamin Thomas n’a pas ménagé le suspense. Le Français de 26 ans a dominé la course aux points de la tête et des épaules, mercredi à Granges, en Suisse, pour décrocher le titre européen. La délégation tricolore avait remporté trois médailles la veille , lors du premier jour de compétition, mais aucune en or. Thomas y a donc remédié avec brio.