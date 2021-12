La première édition de la Ligue des Champions sur piste a connu son dénouement, samedi soir, dans l’ambiance toujours aussi électrique du vélodrome de Londres. Pour le plus grand bonheur du public, la Britannique Katie Archibald a été la première couronnée, chez les endurantes, et ce avant même la dernière épreuve de l’élimination qu’elle aussi remportée. A l’inverse, tout s’est décidé dans les derniers mètres du keirin pour le classement des sprinteuses, finalement revenu à l’Allemande Emma Hinze devant sa compatriote Lea Friedrich. Chez les messieurs, Harrie Lavreysen (sprinteurs) et Gavin Hoover (endurants) sont les deux grands vainqueurs.

Archibald est bien la reine de l'endurance : la course qui a acté son triomphe

Stefan Botticher aura jusqu’au bout livré bataille à Harrie Lavreysen. L’Allemand s’est offert le scalp du Néerlandais (2e) en keirin avant de le défier en finale de la vitesse. Une affiche de rêve, la dernière de la soirée, qui a finalement tourné en faveur de Lavreysen. Ce dernier parachève ainsi de la plus belle des manières son sacre au classement final des sprinteurs, avec en bonus le record de points parmi les quatre catégories en lice sur cette Ligue des Champions (147).

La surprise Hoover

Lavreysen était attendu. Pas Gavin Hoover. L’Américain est de loin le plus inattendu des quatre lauréats. Deuxième des “endurants” avant cette 4e et ultime manche, Hoover a profité du déclassement de Mora lors du scratch pour reprendre la tête. Il ne lui restait plus qu’à caler sa course sur l’Espagnol lors de l’élimination. Chose qu’il a parfaitement réalisé, en terminant 4e de l’épreuve, juste devant Mora (5e).

Mora déclassé dans la course scratch : il a provoqué une chute dans le dernier tour

Chez les sprinteuses, le duel fratricide entre Hinze et Friedrich, séparées de 2 points avant cette ultime soirée, a tourné en faveur de la première. Friedrich a assez vite montré ses limites. Eliminée dès les demies en vitesse - alors que Hinze a remporté ce tournoi - elle n’a ensuite pas existé en finale du keirin (6e et dernière) remportée par Olena Starikova.

Pas de podium pour les Français

Les trois Tricolores engagés dans cette Ligue des Champions n’auront pas réussi à accrocher un podium. Ni sur cette 4e manche, ni sur les trois premières. Rayan Helal et Mathilde Gros ont passé un tour en vitesse avant d’être sortis en demies.

Tom Derache a lui été éliminé dès les séries en vitesse et keirin. Un bilan assez triste pour les Français, même s’il faut dire qu’ils affrontaient la crème de la crème à l’occasion de cette Ligue des Champions. Il leur reste du chemin pour être au niveau des meilleurs.

