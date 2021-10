La Ligue des Champions de cyclisme sur piste continue de dévoiler son casting. Ce mardi, la plus haute instance du cyclisme mondial a dévoilé le nom des dix coureurs et coureuses spécialisés sur les épreuves d'endurance qui viendront compléter le plateau de la première édition, dont le coup d'envoi sera donné le 6 novembre prochain. Et comme pour les épreuves de sprint, il y a du très, très beau monde.

Sacrée aux Jeux olympiques de Tokyo il y a quelques semaines, Katie Archibald a également été pré-qualifiée et a salué l'organisation de l'événement. "J'étais tellement excitée quand j'ai entendu parler pour la première fois de l'UCI Track Champions League. Après 18 mois sans course, c'est fantastique de retrouver le rythme et l'UCI Track Champions League sera l'occasion de me mesurer aux meilleures des meilleures et de voyager et de courir à nouveau dans toute l'Europe dans quelques semaines. J'ai hâte !"

L'octuple championne du monde Kirsten Wild, la triple championne du monde australienne Annette Edmondson, la vice-championne olympique de l'omnium Yumi Kajihara font aussi partie de cette liste étoilée de coureuses pré-qualifiées.

"Nous avons manqué d'un événement comme la Ligue des champions."

Côté messieurs, le Néo-zélandas Corbin Strong champion du monde en titre de la course aux points et futur membre de l'équipe Israel Start-Up Nation sera l'une des grandes têtes d'affiche et n'a pas boudé son plaisir. "Le cyclisme sur piste est un spectacle incroyablement excitant, et l'UCI Track Champions League a fait un excellent travail en concevant un événement qui le promouvra à un large public. Pendant longtemps, nous avons manqué d'un événement comme la Ligue des champions et je suis très fier de m'être qualifié."

Le Britannique Ed Clancy , le sextuple champion d'Europe espagnol Sebastian Mora, le double médaille d'or en poursuite par équipe Kelland O'Brien ou encore l'Algérien Yacine Chalel, actuel leader du classement UCI de l'élimination ont rejoint le casting.

L'UCI a annoncé que deux autres coureurs pré-qualifiés seraient ajoutés à cette liste en se basant sur les résultats des Jeux olympiques de Tokyo et des autres événements majeurs, comme la Coupe des Nations de cyclisme ou les Championnats d'Europe. Les palmarès antérieurs et le statut général dans le sport seront également pris en compte. A quelques jours de l'ouverture des hostilités, 48 tickets supplémentaires seront distribués à l'issue des Championnats du Monde qui se dérouleront à Roubaix, du 20 au 24 octobre.

La sélection Endurance messieurs (au 19 octobre 2021)

Corbin Strong (Nouvelle-Zélande) : champion du monde en titre de la course aux points, médaillé d'argent de la poursuite par équipes aux Mondiaux 2020

Ed Clancy (Grande-Bretagne) : triple médaillé d'or olympique, six fois champion du monde UCI et cinq fois champion d'Europe

Sebastián Mora (Espagne) : ancien champion du monde et sextuple champion d'Europe

Yacine Chalel (Algérie) : actuel leader du classement de l'élimination

Kelland O'Brien (Australie) : double champion du monde de poursuite par équipe et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo

La sélection Endurance dames (au 19 octobre 2021)

Katie Archibald (Grande-Bretagne) : double médaillée d'or olympique, triple championne du monde

Kirsten Wild (Pays-Bas) : huit fois championne du monde et d'Europe, médaillée de bronze à Tokyo 2020

Annette Edmondson (Australie) : triple championne du monde et double médaillée d'or aux Jeux du Commonwealth

Yumi Kajihara (Japon) : médaillée d'argent olympique à Tokyo et championne du monde en titre de l'omnium

Anita Yvonne Stenberg (Norvège) : championne de Norvège

