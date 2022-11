Cyclisme sur piste

UCI Track Champions League - Ryan Helal : "Je monte en puissance, je veux aller en finale à Londres"

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Ryan Helal a chuté dès son entrée en lice en vitesse et en keirin mais le Français n'était pas loin de passé. Il reconnait que son niveau augmente et il vise désormais une finale la semaine prochaine à Londres où auront lieu deux épreuves vendredi et samedi. Toute la saison de l'UCI TCL est à suivre sur Eurosport.

00:02:18, il y a 27 minutes