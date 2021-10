Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal, médaillés de bronze aux JO de Tokyo, ont réalisé le deuxième temps au premier tour du tournoi (sur les 750 m) et sont qualifiés pour la finale des Championnats du monde de cyclisme sur piste. A seulement 16 centièmes de seconde des Néerlandais, tenants du titre mondial mais aussi champions olympiques et favoris de l'épreuve (Roy van der Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland).

Dans les qualifications, l'équipe de France avait été créditée du deuxième temps, en 42"965, à 27 centièmes de seconde des Néerlandais. La Russie et l'Allemagne se disputeront la médaille de bronze.

