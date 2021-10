Cyclisme sur piste

Les Néérlandaises tout en maîtrise : le dernier sprint de la Madison en vidéo

MONDIAUX PISTE - Les Néérlandaises ont fini la course de l'Américaine au sprint à l'issue d'une course qu'elles ont maîtrisé de la tête et des épaules. Les Françaises Marie Le Net et Clara Copponi ont elles géré pour conserver leur 2e place. Les Italiennes ont penser coiffer les Britanniques sur la ligne pour la 3e place mais le podium leur échappe pour un point.

il y a 2 heures