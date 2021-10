Valentin Tabellion disputera l'épreuve du kilomètre dans les championnats du monde sur piste programmée vendredi à Roubaix. Il sera le représentant français dans cette épreuve, en l'absence des deux médaillés des Mondiaux 2020, Quentin Lafargue (dont la compagne est sur le point d'accoucher) et Michael d'Almeida. Le kilomètre est l'une des épreuves qui a souri le plus souvent aux Français, forts de douze titres mondiaux depuis son entrée au programme en 1966, et de cinq sur les huit dernières éditions des Mondiaux.

François Pervis et auparavant Arnaud Tournant ont gagné à quatre reprises l'épreuve dite de la "borne". "Nous n'avons pas d'ambition particulière cette année", a déclaré à l'AFP l'entraîneur national du sprint Herman Terryn. "Valentin Tabellion est là pour emmagasiner de l'expérience".

Interrogé sur la non-sélection de Tom Derache, l'un des talents en devenir de la piste française (2e du keirin aux récents championnats d'Europe), l'entraîneur national a expliqué que le Lillois n'avait pas préparé l'épreuve: "Il ne se sentait pas de la faire." Non retenu pour la vitesse et le keirin, pour lesquels Rayan Helal et Sébastien Vigier lui ont été préférés, Derache (22 ans) assistera donc en tant que remplaçant aux Mondiaux 2021.

