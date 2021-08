Cyclisme sur piste

Soudé et heureux, le duo français s’offre le bronze : le dernier tour de l’américaine en vidéo

Tokyo 2020 – Benjamin Thomas et Donavan Grondin ont décroché la médaille de bronze ce samedi sur la course à l’américaine. Le duo français en course pour la médaille d’or, a finalement terminé 3e derrière les Danois et les Britanniques. C’est la 30e médaille pour la France. Revivez le dernier tour de cette course et le sourire des français en vidéo.

00:01:11, il y a une heure