Cyclisme sur piste

TOKYO 2020 - Les Français bronzés en vitesse : Revivez leur course victorieuse en images

JEUX OLYMPIQUES - L'équipe de France a remporté la médaille de bronze en vitesse par équipes devant l'Australie, qui avait pourtant décroché le record olympique de la discipline plus tôt dans la journée. Voici en images la course de Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Ryan Helal qui sont parvenus à décrocher la première médaille des cyclistes tricolores de ces Jeux à Tokyo.

00:00:59, il y a une heure