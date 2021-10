À moins de quatre semaines de la première manche, le 6 novembre, les six sprinters masculins et les six sprinteuses féminines s'affronteront pour un prix égal dans cette toute nouvelle série, destinée à élever le sport à de nouveaux niveaux grâce à des courses courtes et à forte adrénaline, diffusées à des millions de spectateurs.

Chez les femmes, la championne olympique de Tokyo Kelsey Mitchell (Canada) sera rejointe par l'actuelle championne du monde UCI Emma Hinze (Allemagne), la médaillée d'argent olympique Olena Starikova (Ukraine), Mathilde Gros (France), qui est montée sur le podium des Championnats d'Europe, Simona Krupeckaitė (Lituanie), classée dans le top 10 UCI, et Shanne Braspennincx (Pays-Bas), championne olympique de keirin.

Ad

Commentant sa pré-qualification, Harrie Lavreysen a déclaré : "Je suis ravi d'avoir été pré-qualifiée pour la Ligue des Champions de cyclisme sur piste UCI. Je pense que le format de la course nous permettra de nous rapprocher des fans actuels et, je l'espère, de faire découvrir ce sport à de nouvelles personnes. Ce sera mon principal objectif juste après les Championnats du monde, et j'ai vraiment hâte de commencer."

Mondiaux sur piste Les Néérlandaises tout en maîtrise : le dernier sprint de la Madison en vidéo 23/10/2021 À 17:58

Emma Hinze Crédit: Getty Images

Les 12 font partie des 24 coureurs pré-qualifiés dans les catégories Sprint et Endurance, et rejoindront les 48 autres qui seront qualifiés pour la ligue. La sélection est déterminée par une série de critères, notamment les résultats obtenus lors des Jeux Olympiques de Tokyo et d'autres événements majeurs, dont la Coupe des Nations UCI sur piste de Cali et les Championnats d'Europe sur piste. Les palmarès précédents et le place dans leur sont également pris en compte. (manque des mots...) D'autres coureurs seront sélectionnés en fonction de leurs résultats aux prochains Championnats du monde sur piste Tissot UCI, qui se dérouleront à la fin du mois.

Cela signifie que l'UCI Track Champions League réunira les meilleurs talents et que ceux-ci vont s'affronter lors de cinq manches dans quatre pays. Pour les coureurs, la sélection représente une occasion en or pour la série la plus passionnante du cyclisme sur piste. Pour les millions de fans à travers le monde, c'est un pas de plus vers une expérience sportive riche en action et en technologie, que ce soit en direct dans le vélodrome, via une diffusion télévisée innovante et de qualité, ou en ligne.

Les 12 coureurs pré-qualifiés restants et les 48 coureurs encore à qualifier seront révélés avant la première manche à Majorque, le 6 novembre.

Sprint masculin

Harrie Lavreysen (Pays-Bas) - Double médaillé d'or olympique, six fois champion du monde UCI et trois fois champion d'Europe.

Nicholas Paul (Trinité-et-Tobago) - Médaillé d'or aux Championnats panaméricains sur piste et détenteur du record du monde du 200 m volant.

Jeffrey Hoogland (Pays-Bas) - Médaillé d'or olympique, quatre fois champion du monde UCI et huit fois champion d'Europe.

Vasilijus Lendel (Lituanie) - médaillé de bronze aux Championnats d'Europe et médaillé d'or à la Coupe du Monde UCI

Maximilian Levy (Allemagne) - Quatre fois champion du monde UCI, six fois champion d'Europe et trois fois médaillé olympique

Denis Dmitriev (Russie) - quadruple champion d'Europe, ancien champion du monde UCI et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques.

Drôle de mésaventure : Hoogland a cassé sa selle en plein sprint

Sprint féminin

Emma Hinze (Allemagne) - Médaillée d'argent olympique et triple championne du monde UCI

Mathilde Gros (France) - Médaillée de bronze aux Championnats du Monde UCI et double championne d'Europe

Simona Krupeckaité (Lituanie) - Double championne du monde UCI et triple championne d'Europe.

Kelsey Mitchell (Canada) - Médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Shanne Braspennincx (Pays-Bas) - Médaillée d'or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

Olena Starikova (Ukraine) - Médaillée d'argent des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Cruel : Mathilde Gros éliminée pour 1 millième de seconde !

Cyclisme sur piste Donavan Grondin compte mal les tours et laisse filer la tête de la course à l'élimination en omnium 23/10/2021 À 17:30