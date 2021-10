Les 50 coureurs annoncés aujourd'hui rejoignent une liste de 22 athlètes pré-qualifiés, dont Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Katie Archibald, Kirsten Wild, Ed Clancy et Emma Hinze, pour une série qui regorge de talents internationaux de classe mondiale. Les 72 derniers coureurs, de 30 nationalités différentes, détiennent à eux tous dix médailles d'or olympiques et 63 titres de champion du monde UCI de cyclisme sur piste.

Quarante-huit d'entre eux se sont qualifiés pour la ligue en se basant principalement sur leurs excellents résultats lors des Championnats du Monde Tissot UCI de Roubaix, en France, la semaine dernière. Deux coureurs pré-qualifiés les rejoignent également pour compléter la liste de 72 coureurs. Tous concourront pour un même prize money dans cette nouvelle série innovante, destinée à élever le sport à de nouveaux niveaux grâce à des courses courtes et à forte dose d’adrénaline, diffusées à des millions de téléspectateurs.

Ad

Gros : "Une atmosphère de spectacle : c'est ce qui manquait à la piste aujourd'hui"

UCI Track Champions League Préparez-vous... L'UCI track Champions League arrive ! IL Y A 17 HEURES

Parmi les noms confirmés aujourd'hui pour la catégorie sprint féminin, citons Lea Friedrich (Allemagne) - 3 médailles d'or aux Championnats du monde à Roubaix, Lauriane Genest (Canada) - médaillée de bronze à Tokyo 2020 et Daria Shmeleva (Russie) - médaillée olympique, multiple championne du monde UCI et championne d'Europe. Elles sont rejointes par Sophie Capewell (Grande-Bretagne), Yana Tyshchenko (Russie), Mina Sato (Japon) et Anastasiia Voinova (Russie) - toutes médaillées aux Championnats du Monde sur Piste à Roubaix.

Les coureurs qualifiés pour le sprint masculin comprennent : l'ancien champion d'Europe Mateusz Rudyk (Pologne), le médaillé de bronze de Tokyo 2020 et le médaillé d'argent aux Mondiaux sur piste de Roubaix Rayan Helal (France), ainsi que le double champion du monde UCI sur piste Stefan Bötticher (Allemagne), également médaillé à Roubaix.

Parmi celles qui se sont qualifiées pour la catégorie endurance féminine figurent la championne d'Europe U23 de course sur route Silvia Zanardi (Italie), la championne d'Europe 2021 de course aux points et médaillée de bronze à Tokyo 2022 Gulnaz Khatuntseva (Russie) et Yumi Kajihara - médaillée d'argent de l'omnium à Tokyo 2020 et championne du monde UCI de cyclisme sur piste en 2020. Rendez-vous samedi 6 novembre à Majorque pour la première manche.

Hoy sur l’UCI Track Champions League : "Une performance exceptionnelle ne suffira pas"

UCI Track Champions League Gros : "Une atmosphère de spectacle : c'est ce qui manquait à la piste aujourd'hui" IL Y A 18 HEURES