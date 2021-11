Cyclisme sur piste

UCI Track Champions League - Katie Archibald en démonstration sur l'élimination : le final en vidéo

UCI TCL - Déjà lauréate sur le scratch, Katie Archibald assoit sa domination en catégorie endurance sur la course à l'élimination. La Britannique a neutralisé une à une ses adversaires et remporté la course lors de la 2e étape de l'UCI Track Champions League en Lituanie.

00:01:35, il y a 28 minutes